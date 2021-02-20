Son dakika haberleri: Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı okulda yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı okulda yaşatılacak

20.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:01
Son dakika haberleri: Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı okulda yaşatılacak

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın ismi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okulda yaşatılacak.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın ismi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okulda yaşatılacak.

Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın ismi, ailesinin talebi üzerine memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okula verildi. Babası Mehmet ve annesi Asya Albayrak'ın isteği üzerine, Midyat Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusuyla, Mardin Valiliği'nin onayı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla, 154 öğrencisi bulunan okulun, Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu olan ismi Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu olarak değiştirildi. İsim değişikliği için düzenlenen törene gelen Albayrak çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KİMLERİ ÖRNEK ALACAKLARINI ÖĞRENMİŞ OLACAK'İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ailenin talebi üzerine harekete geçtiklerini ve gerekli yazışmalarının ardından isim değişikliği onayı aldıklarını belirterek, "Bugün de tabela asma törenimizi yaptık. Biz bu vatan için, geleceğimiz için, ülkemiz için hayatını ortaya koyan şehidimizin ismini buraya vermekle aynı zamanda çocuklarımız, kimi örnek alacaklarını, hangi değerler uğruna mücadele etmeleri gerektiğini öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde hem şehidimizin ailesinin gönlünü hoş etmiş oluyoruz hem ruhunu şad etmiş oluyoruz hem de öğrencilerimize örneklik teşkil etmesi açısından önemli buluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Şehit babası Mehmet Albayrak ise, oğullarının isminin okula verilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Onlara çok teşekkür ederim. Valimize, kaymakamıma, milli eğitim müdürüme çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Allah, onları bu dünyada da ahirette de sevindirsin" diye konuştu. 

Şehidin Annesi Asya Albayrak da, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu okula oğlumuzun ismini verdiler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Midyatmardin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Deniz Türüç Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı okulda yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:11:09. #1.14#
title