Son dakika haberleri: Midyatlı şehit asker Salih Albayrak'ın adı okulda yaşatılacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu 'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak 'ın ismi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okulda yaşatılacak.

Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakolu'na 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın ismi, ailesinin talebi üzerine memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy Mahallesi'ndeki okula verildi. Babası Mehmet ve annesi Asya Albayrak'ın isteği üzerine, Midyat Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurusuyla, Mardin Valiliği'nin onayı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla, 154 öğrencisi bulunan okulun, Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu olan ismi Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu olarak değiştirildi. İsim değişikliği için düzenlenen törene gelen Albayrak çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KİMLERİ ÖRNEK ALACAKLARINI ÖĞRENMİŞ OLACAK'İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ailenin talebi üzerine harekete geçtiklerini ve gerekli yazışmalarının ardından isim değişikliği onayı aldıklarını belirterek, "Bugün de tabela asma törenimizi yaptık. Biz bu vatan için, geleceğimiz için, ülkemiz için hayatını ortaya koyan şehidimizin ismini buraya vermekle aynı zamanda çocuklarımız, kimi örnek alacaklarını, hangi değerler uğruna mücadele etmeleri gerektiğini öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde hem şehidimizin ailesinin gönlünü hoş etmiş oluyoruz hem ruhunu şad etmiş oluyoruz hem de öğrencilerimize örneklik teşkil etmesi açısından önemli buluyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Şehit babası Mehmet Albayrak ise, oğullarının isminin okula verilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Onlara çok teşekkür ederim. Valimize, kaymakamıma, milli eğitim müdürüme çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Allah, onları bu dünyada da ahirette de sevindirsin" diye konuştu.

Şehidin Annesi Asya Albayrak da, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu okula oğlumuzun ismini verdiler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı