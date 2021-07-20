Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde metruk bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki boş binanın çatısından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Hande Yener Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:03:58. #1.16#

title