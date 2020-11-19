Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı
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Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı

19.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:58

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Ö. ve müşteki N.C. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Fatih Ö, iddia edilen suçu işlemediğini ve müştekiye herhangi bir temasta bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Cinsel organımı göstermedim. Beni yaka paça çıkarmaya çalıştıkları için dışarı çıktıktan sonra idrar kaçırma durumu gerçekleşmiştir. Polis merkezine götürüldüğümde detaylı incelemeye tabi tutuldum. Pantolonum, iç çamaşırım ve cinsel organım incelendi. Pantolondaki lekeleri gidermeye çalışmadım. Delil karartmaya kalkışmadım. Beraatimi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum."

Davayı karara bağlayan mahkeme, eylemin "sarkıntılık boyutunu aşan cinsel saldırı" suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanık Fatih Ö'yü "cinsel saldırı" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanığın, bu suçtan pişman olduğuna dair bir tavrının bulunmadığını ifade eden mahkeme, bu nedenle tavır ve davranışları olumlu değerlendirilmeyen sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık Fatih Ö'nün "hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.

Mahkeme, mağdurun avukatı için 3 bin 400 liralık vekalet ücreti ile adli tıp ve bilirkişi raporlarının da yer aldığı yaklaşık 5 bin 730 liralık yargılama giderinin de sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

"Bu tür davalarda yer alan kadınlar yalnız kalmamalı"

Duruşmanın ardından, açıklama yapan müşteki N.C, bu süreçte kendisine verilen destek sayesinde davayı sürdürebildiğini belirterek, kendisinin de artık kadınların yer aldığı davaları takip edeceğini söyledi.

Bu tür davalarda yer alan kadınların yalnız kalmaması, kadın kurumlarıyla buluşması gerektiğini ifade eden N.C, "Bir erkek nasılsa ceza almam diye düşünüp de birilerini taciz etmeye kalkarsa aklına bu cezalar gelmeli. Çünkü sonuna kadar direndik ve sanık 6 yıl hapis cezası aldı. Bugün gerçekten bunun rahatlığıyla çıkıyorum. Çok yıprandık bu süreçte ama neticede en sonunda ceza aldı." diye konuştu.

Müşteki avukatı Gökhan Soysal da sanığın tutuklanması gerektiğini belirterek, sanığın cezasının artırılması ve hakaret suçundan da cezalandırılması için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö'nün müşteki N.C'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı
Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı
Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı
Metrobüste cinsel saldırıda bulunan sanık, 6 yıl hapisle cezalandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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