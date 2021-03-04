Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

04.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:43
Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

Son dakika haberleri: AVCILAR'da bindikleri metrobüs üstgeçit asansörünün kapısını açamayarak mahsur kalan biri Tacikistanlı iki kadın, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da bindikleri metrobüs üstgeçit asansörünün kapısını açamayarak mahsur kalan biri Tacikistanlı iki kadın, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Durağı'nın Gümüşpala tarafındaki metrobüs asansörüne  dün saat 22.30 sıralarında binen biri Kırgızistanlı iki kadın tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Kadınlar cama vurarak ve üstgeçitte bulunanlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu  polis ve itfaiyeye bildirdi.  Kısa sürede gelen itfaiye erleri kapıyı açarken, içeride yaklaşık 15 dakika kalan iki kadın, görevlilere teşekkür ederek evlerine gitti.


Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı
Son dakika haberleri: Metrobüs asansöründe mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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