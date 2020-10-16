Son dakika haberleri... Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi Eskiköy Sokak'ta bulunan iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek depodaki malzemeleri dışarı çıkardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.

Yangında içeride olduğunu sandığı babasını kurtarmaya çalışan Mehmet Ali Topçu yoğun dumandan etkilendi.

Topçu, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez