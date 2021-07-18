Son dakika haberleri | Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri | Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri | Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde üç gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde üç gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında üç gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Mersin, çevre iller ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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