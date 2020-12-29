Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti
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Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti

29.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:13
Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti

Mersin'de, iki katli evin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu biri 3 aylık, biri iki yaşında olmak üzere iki bebek yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti

2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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