Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti

Mersin'de, iki katli evin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu biri 3 aylık, biri iki yaşında olmak üzere iki bebek yaşamını yitirdi.