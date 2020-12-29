Mersin'de ev yangını! Suriye uyruklu iki bebek hayatını kaybetti
Mersin'de, iki katli evin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu biri 3 aylık, biri iki yaşında olmak üzere iki bebek yaşamını yitirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.
Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal