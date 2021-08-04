Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlı Mahallesi'ndeki bir kahvede H.E. ile Harun Toker (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi ve Harun Toker, evine gitti.

H.E'nin oğlu Ü.E'nin, Toker'in yanına gelmesiyle tartışma başladı.

Ü.E, Harun Toker'i bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Toker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Ü.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez