Son dakika haberleri | Mersin Bozyazı'da çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber... Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekmen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve helikopter sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci