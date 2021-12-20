Son dakika haberleri | Merdiven boşluğunda ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı binanın üst katında oturan Rıza Çepel (42), merdiven boşluğunda ölü bulundu.

İlçenin Ümmühan Mahallesi'nde yalnız yaşayan şeker hastası Rıza Çepel, evinin merdiven boşluğunda bugün akşam saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çepel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri soruşturma başlatırken, Çepel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.