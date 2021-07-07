Menteşe'de korkutan çatı yangını
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Menteşe'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Menteşe'de korkutan çatı yangını Muğla'nın Menteşe ilçesi Tabakhane mevkiinde eski Muğla evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

- Menteşe'de korkutan çatı yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesi Tabakhane mevkiinde eski Muğla evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Dere Sokak üzerinde iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Eski Muğla evlerinin bulunduğu ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri yangın bölgesine güçlükle ulaşabildi.

Çatıda başlayan yangın mahalleyi duman içinde bırakırken, aynı sokakta oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, enerji nakil hatlarında da küçük ölçekli bir patlama yaşandı.

İki katlı eski Muğla evinin çatısında başlayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikte bulunan ahşap çatılı evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Menteşe'de korkutan çatı yangını
Menteşe'de korkutan çatı yangını
Menteşe'de korkutan çatı yangını
Menteşe'de korkutan çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan

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