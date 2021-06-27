Son dakika haberleri: Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
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Son dakika haberleri: Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonucunda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonucunda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen itfaiye aracı ile Görkem Sokaktan çıkan 34 SG 7789 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce sürüklenirken, itfaiye aracı ise kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de arkadaşlarının yardımına koştu. Kazada, itfaiye erleri Boran B, Soner G, Görkem Y. ile otomobilde bulunan Ahmet Ö. S. ve Sertan B. Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı
Son dakika haberleri: Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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