Son dakika haberleri... Meksika'da son 6 ayda 66 politikacı, organize suç örgütlerince öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Meksika'da son 6 ayda 66 politikacı, organize suç örgütlerince öldürüldü

10.03.2021 03:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 03:08
Son dakika haberleri... Meksika'da son 6 ayda 66 politikacı, organize suç örgütlerince öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Meksika'da, organize suç örgütlerinin, son 6 ayda 66 politikacıyı öldürdüğü bildirildi.

Meksika'da, organize suç örgütlerinin, son 6 ayda 66 politikacıyı öldürdüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'da haziran ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi yetkililerce açıklanan bir raporda, son 6 ayda 66 siyasetçinin, organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Son zamanlarda belediye başkanlarına, milletvekillerine ve 3 ay sonra yapılması planlanan federal seçimler öncesinde adaylara yönelik tehdit ve şantajın arttığına dikkat çekilen raporda, politikacılar için can güvenliği riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

Raporda, ülkenin başlıca şehirlerinden Chihuahua, Veracruz ve Cancun'un, siyasetçiler için en tehlikeli yerler olduğu ifade edildi.

Ülkede en son 24 Şubat'ta Puerto Morelos kasabasının belediye başkan adayına, kimliği belirsiz kişilerce suikast gerçekleştirildi.

Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin açıklamasına göre, 2006 ile 2020 yılları arasında 192 belediye başkanı, organize suç örgütlerince öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Meksika'da son 6 ayda 66 politikacı, organize suç örgütlerince öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 03:08:42. #1.15#
title