Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 371 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 371 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 505 bin 751 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 kişi artarak 55 bin 293'e ulaştı.

Kaynak: DHA