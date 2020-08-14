Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
14.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:22

Meksika'da son 24 saatte 627 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 7 bin 371 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 7 bin 371 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 505 bin 751 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 627 kişi artarak 55 bin 293'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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