Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
19.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:35

Meksika'da son 24 saatte 624 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 841 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 841 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 688 bin 954 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 624 kişi artarak 72 bin 803'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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