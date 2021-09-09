Son dakika haberleri: Meksika'da freni patlayan tır otoyol gişelerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haberleri: Meksika'da freni patlayan tır otoyol gişelerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Son dakika haberleri: Meksika'da freni patlayan tır otoyol gişelerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Meksika'da freni patlayan tırın otoyol gişelerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Meksika'da freni patlayan tırın otoyol gişelerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City ile Puebla arasındaki otoyolda freni patlayan 20 ton şeker yüklü bir tır otoyol gişelerine çarptı. Otoyolun Mexico City istikametindeki 33'üncü kilometresinde bulunan San Marcos Huiztoco gişelerinde gerçekleşen kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazada tır şoförü, 1 eyalet polisi ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer araçlara çarpmamak için ters şeride giren tır, 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Çarpmanın etkisi ile tır alev alırken, tonlarca şeker ise otoyola saçıldı. Olay yerine ambulans ve helikopter ile gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Savcılık kazanın sorumlularına karşı adam öldürme, yaralama ve mala zarar verme suçuyla soruşturma başlattı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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