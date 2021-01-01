Son dakika haberleri! Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı
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Son dakika haberleri! Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı

01.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:04
Son dakika haberleri! Mehmetçik Hakkarili çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak dağıttı

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıtıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca 200 çocuğa bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncak dağıtıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'de çocukların yeni yılı daha mutlu karşıladığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

"34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızca Aktütün-Konur, Uğuraçan, Tekeli-Çalışkanlar, Gelişen köyü ve Ön Tepe Mahallesi'ndeki 200 çocuğumuza bot, mont, atkı, eldiven ve oyuncaktan oluşan hediyeler dağıtıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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