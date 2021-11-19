Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'deki patlamanın olduğu binada incelemelerde bulundu. Yavaş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YAVAŞ: TÜP PATLAMASI OLDUĞU KESİN

3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Yavaş şunları söyledi: "Iraklı Türkmen bir ailenin evinde patlama meydana geldi. Doğal gaz patlaması olduğu zannediliyor ama tüp patlaması olduğu kesinleşti. Yaralıların durumu ağır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan patlamayla ilgili son durumun itfaiyeden gelen raporla netleşeceği belirtildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın meydana geldiği binanın bir kısmında doğalgaz kullanıldığı, bir kısmında da kullanılmadığı tespit edildi. Patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz olmadığı, dairede bulunan mutfak tüpünün patladığını öğrenildi. Savcılık tarafından öğrenilen bilgilerde, dairede meydana gelen ölümlerin yanarak değil, basın sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu belirlendi.

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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