Son dakika haberleri | Manisa'da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Bekçi Ali Ayer Caddesi'nde Y.T.'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, M.T. ve K.T.'ye ait evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı