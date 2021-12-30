Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesine yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 29 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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