Son dakika haberleri... Manisa'da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesine yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 29 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri
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