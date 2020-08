Son dakika haberleri... Manisa'da koronavirüs denetimleri Son dakika güncel haberi: MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesi kapsamında yapılan denetimler, Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Doğu Caddesi ve Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan iş yerlerini denetleyen Vali Yaşar Karadeniz, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyardı. Denetimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara maske, uyarıcı broşür ve afiş dağıttı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerdeki amacın, vaka sayısını en aza indirerek, okulların açıldığı döneme minimum sayıyla girmek olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, "Bizler eğer iş ortamında, arkadaş ortamında, akraba ziyaretlerinde her an bunun bize bulaşabileceğini düşünerek hareket edip, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyarsak, eğer her yerde, her şekilde tedbirli olursak inanıyorum ki Manisa başarıyı yakalayacaktır" dedi.Vali Karadeniz'e denetimlerde, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıt Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter eşlik etti.

Kaynak: DHA