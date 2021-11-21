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Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin Bülent Ecevit Köprü altı park alanındaki beton duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin Bülent Ecevit Köprü altı park alanındaki beton duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Gaziler Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den, Kula yönüne gitmekte olan Mehmet Ç. (37) yönetimindeki 45 RA 8919 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bülent Ecevit Köprü altı park alanındaki beton duvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa Sarızeybek (55) ve İbrahim O. (37) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Özel Salihli Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Sarızeybek, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonet beton duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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