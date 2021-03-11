Son dakika haberleri... Manisa'da firarinin kaldığı adreste silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika habere göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D.'ye (19) yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen M.Y.'ye (80) ait eve şafak operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramada AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D.'ye (19) yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen M.Y.'ye (80) ait eve şafak operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, yapılan aramada AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bağlı komando timleri tarafından, Büknüş Mahallesi'nde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan D.D.'nin (19) saklandığı M.Y.'ye (80) ait eve 9 Mart'ta şafak operasyonu düzenledi. Adres ve eklentilerine yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Evde yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, balistik yelek, 38 mühimmat ve şarjör, ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi. Firari D.D. ile yardım ve yataklık yapan şüpheli M.Y.'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları devam ederken, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR