Son dakika haberleri! Manisa'da bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin odunluk kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Kenan Evren Paşa Caddesi'ndeki Ahmet Sınıkçı'ya (54) ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuları Sınıkçı ailesine ve itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, hasar neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım