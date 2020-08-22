Son dakika haberleri | Manavgat'ta orman yangını çıktı (2)
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
22.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:41
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çolaklı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince arazözlerle müdahale ediliyor.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Kaynak: AA