Son dakika haberleri: Maltepe'nin hava kalitesi ölçülüyor
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Son dakika haberleri: Maltepe'nin hava kalitesi ölçülüyor

Son dakika güncel haberi: Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İBB ile birlikte ilçenin hava kalitesinin ölçülmesi için çalışmalarına başladı.

Son dakika haberleri: Maltepe'nin hava kalitesi ölçülüyor
20.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:52

Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İBB ile birlikte ilçenin hava kalitesinin ölçülmesi için çalışmalarına başladı. İlçede belirlenen noktalarda İBB'ye ait mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla ölçümler alındı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçenin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve havası temiz bir Maltepe oluşturabilmek adına başlattığı çalışmalar kapsamında bir adım daha attı. İlçelerin hava kalitesini izleme çalışmaları kapsamında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışmaya imza atıldı. İlçelerde belirlenen noktalarda İBB'ye ait mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla ölçümler alınmaya başlandı. Bu ölçümlerde Avrupa Birliği (AB) "Hava Kalitesi Direktifleri" ve "Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında ölçülmesi gereken kükürt dioksit (SO2), partikül maddeler (PM10, PM25), azot dioksit ve azot oksitler (NO2,NOX), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi parametrelerin kontrolü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ölçümler sonrasında oluşacak veriler, daha sonra düzenlenen bir raporla kamuoyu ile paylaşılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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