Son Dakika | Maltepe'de zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Mustafa ESEN / İSTANBUL DHA MALTEPE D -100 karayolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA MALTEPE D -100 karayolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik felç oldu.

Kaza saat 14.30 sıralarında Maltepe Cevizli D-100 karayolu üzerinde Kadıköy istikametinde yaşandı. 5 araç zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği uzun bir süre kilitlendi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldı. Karayolunun trafiği bir süre sonra normal seyrine döndü. Kaza yapan yolculardan Ali Kaya, "Önde bir otomobil durdu. Biz de onlara çarptık. 3 yaralı var" dedi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen