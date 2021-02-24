Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
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Son dakika! Maltepe'de yangın paniği

24.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:42
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği

Son dakika haberine göre MALTEPE'de akşam saatlerinde 4 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE'de akşam saatlerinde 4 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Öğretmenler Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin kattaki dairede çıktı. Bina sakinleri çıkan dumanları fark ettikten sonra yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede kimse bulunmazken kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda bulunan bir kişi, eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bina sakini Burhan Becerikli, "Biri bizim apartmana girerken koku almış. Biz de aşağı indik dairelere tek tek bakalım diye. Çaldık kimse çıkmadı, kokladık. Baktık duman gelince arkadan dolaştık camını kırdık mecburen. İçeride alevi gördük. Apartmanın bahçe sulamalarından müdahale ettik itfaiye gelene kadar. Elektronik bir şey tutuştu herhalde. İçeride kimse yoktu. Allah'a şükür itfaiye geldi halloldu." dedi. 


- İstanbul
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği
Son dakika! Maltepe'de yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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