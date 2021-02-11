Son dakika haberleri! Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
11.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:52
Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cevdet Karabuga (48) yönetimindeki 34 DFZ 821 plakalı cam yüklü tır, Kadıköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Karabuga, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral