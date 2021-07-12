Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım

Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Son dönemlerde birçok alanda ciddi yatırımlar alan Malatya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle, eğitim alanında 350 milyon liralık yeni bir yatırım için ilk adımı attı.

Son dönemlerde birçok alanda ciddi yatırımlar alan Malatya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleriyle, eğitim alanında 350 milyon liralık yeni bir yatırım için ilk adımı attı. Başkan Gürkan, Bilkent Üniversitesi yerleşkesinin çalışmalarının Çarşamba günü itibariyle başlayacağını söyleyerek, Malatya kamuoyuna müjdeyi verdi.

Bilkent Üniversitesi'nin öncülüğünde ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise dahil olmak üzere Fırıncılar Mahallesi Bölgesine yapılacak olan eğitim kampüsü çalışmalarına Çarşamba günü itibariyle başlanılacak. İlerleyen dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nin de kampüs alanına eklenecek projesinde 350 Milyon TL'lik bir yatırım Malatya'ya kazandırılmış olacak.

Bilkent Üniversitesi'nin Malatya'da eğitim alanında yapılacak kampüsü için yoğun girişimlerde bulunan ve bu doğrultuda, Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi İlçesi Fırıncılar Mahallesi Bölgesi'nde yer tahsisi yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bilkent Üniversitesi'nin eğitim kalitesinden Malatyalı çocuklarında faydalanacak olması çocukların geleceğe en güzel şekilde hazırlanması noktasında kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Gürkan, "Malatya'da çevreyolunun altı söylemini ortadan kaldırmamız lazım. Malatya'da da bütün ülkede olduğu gibi batıya doğru gidiş yükseliş gösteriyor. Bizde yatırımlarımızı eşit olarak yapmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda bende müjde vermek istiyorum. Bilkent Üniversitesi yerleşkesini ki geçen yılın parasal değeriyle 250 Milyon TL olan, bu yıl ise 350 Milyon TL olan Bilkent'in anaokulunu, ilkokulunu, ortaokulunu ve lisesini daha sonrada üniversitesini fırıncılar bölgesinde ihdas ettiğimiz 375 bin dönüm arazide başlanılacak. Çarşamba günü itibariyle yetkili arkadaşlar Malatya'ya gelerek çalışmalarına başlayacak. Bilkent Üniversitesinin Ankara ve Erzurum'da bulunan okullarını ziyaret ettiğimizde yerleşkenin Malatya'mızda da olması için yoğun bir süreç yaşadık. Girişimlerimiz sonucu süreci tamamladık ve inşallah Malatya'mıza önemli bir yatırımı daha kazandırmış olacağız" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Şaban Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Malatya'ya 350 milyon TL'lik yatırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:17:15. #1.14#

title