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Son dakika haberleri... Malatya Valisi Aydın Baruş'a gazi ve şehit alileri derneklerinden ziyaret

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Malatya Valisi Aydın Baruş'a gazi ve şehit alileri derneklerinden ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, gazi ve şehit aileleri derneklerinin yöneticileri, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, gazi ve şehit aileleri derneklerinin yöneticileri, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin yöneticileri, Vali Baruş ile görüştü.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, devletin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz ise kendilerini kabullerinden ve desteklerinden dolayı Baruş'a teşekkür etti. ???????

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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