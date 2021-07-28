Son dakika haberleri: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk görevinden ayrıldı
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Son dakika haberleri: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk görevinden ayrıldı

Son dakika haberleri: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, başhekimlik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, başhekimlik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden görev süresinin dolması nedeniyle ayrıldığını belirtti.

Aktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini aktararak şöyle devam etti:

"Görevim sırasında patlak veren tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen pandemi sebebi ile zorlu bir süreç geçirmekteyiz. Bu süreçte görev yapmış olmanın zorlukları içerisinde şehrimize hizmet vermeye ve görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğinde Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı olarak şehrimize hizmet etmeye, hastalarımızı tedavi etmeye ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında geleceğin hekimlerini yetiştirmek için akademik çalışmalarıma devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Son dakika haberleri: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk görevinden ayrıldı - Haberler
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