Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Yerel

Son dakika haber: - Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - - Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sularında Malatya- Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 44 PU 548 plakalı Ford marka otomobil ile Fahri Kayahan Caddesi yönünden gelen A.Ç. yönetimindeki 44 HY 376 plakalı Ford marka hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil orta refüje çıkarken, hafif ticari araç ise aynı yönde giden T.E idaresindeki 44 KR 606 plakalı beton mikserine çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title