Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Malatya'da bir binanın 5. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu hastaneye kaldırıldı.
MALATYA (AA) - Malatya'da bir binanın 5. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Terminal Caddesi'nde 5 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 7 araç ve 21 personelle müdahale etti.
İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ile Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç da söndürme çalışmalarına katıldı.
Dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, yan binada mahsur kalan 5 kişiyi ise itfaiye merdivenini kullanarak kurtardı.
Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.