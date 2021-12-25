Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, 481 gram metamfetamin, 24 uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.