Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 145 kenevir bitkisi ile 1 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 145 kenevir bitkisi ile 1 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşilyurt ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.

İlgili adrese düzenlenen operasyonda 145 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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