Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 145 kenevir bitkisi ile 1 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Malatya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 145 kenevir bitkisi ile 1 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşilyurt ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.
İlgili adrese düzenlenen operasyonda 145 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine