Son dakika haberleri | Malatya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Malatya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:14
Son dakika haberleri | Malatya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Son dakika haber: Malatya'nın Darende ilçesinde, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek program düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek program düzenlendi.

Başta tarihi Somuncu Baba Camisi olmak üzere kentteki birçok camide, Regaip Kandili idrak edildi.

Vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Somuncu Baba olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliyeye içerisindeki camiye namaz kılmak için gelenler, türbeyi de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Müge Anlı Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Osman Özköylü Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Malatya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 21:15:46. #1.15#
title