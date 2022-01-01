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Son dakika haberleri! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haberleri! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Malatya'da polis yılbaşı öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis yılbaşı öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kenttin giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere otogar, alışveriş merkezleri, metruk binalar, cadde, sokak, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttırdı.

Ekiplerin yılbaşı süresince denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MALATYA

Son dakika haberleri! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haberleri! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

Son dakika haberleri! Malatya'da polisten yılbaşı alarmı

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