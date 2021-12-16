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Son dakika haberleri | Malatya'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Malatya'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya-Adana kara yolunda Hakan Atmaca (50) yönetimindeki 33 FP 594 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Nurettin Kuşbey (50) yaralandı.

Öte yandan, aynı yolun Reşadiye mevkiinde Mehmet Barış'ın (48) kullandığı 44 NS 651 plakalı beton kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü Barış yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Malatya'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Malatya'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Malatya'da iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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