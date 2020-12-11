Son dakika haberleri... Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1)
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Son dakika haberleri... Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1)

11.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:35
Son dakika haberleri... Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1)

Son dakika haberine göre MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı.

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedavi gören hastalar ise ambulanslarla tahliye edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinin bulunduğu ikinci katta, yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangına müdahale ederken, dahiliye yoğun bakım servisi ve diğer servislerde tedavi gören hastalar ise ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.


Son dakika haberleri... Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1)
Son dakika haberleri... Malatya'da hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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