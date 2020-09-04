Son dakika haberleri... Malatya'da feci ölüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Malatya'da feci ölüm

Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, marangoz atölyesinde hızarın üzerine düşen genç feci şekilde öldü.

Son dakika haberleri... Malatya'da feci ölüm
04.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:46

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, marangoz atölyesinde hızarın üzerine düşen genç feci şekilde öldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Hakkı C. Mehmet Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan bir akrabalarına ait marangoz atölyesine yardım etmek için gitti. Hizar makinası çevresinde ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Hakkı C. büyük testerenin üzerine düştü.

Vücudu parçalanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Fatma Girik Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Malatya'da feci ölüm - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 17:46:25. #1.15#
title