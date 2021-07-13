MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI
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MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde yapılan mahalle düğününde, 2 kişi arasında çıkıp, yakınlarının da dahil olduğu kavga, jandarmanın havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde yapılan mahalle düğününde, 2 kişi arasında çıkıp, yakınlarının da dahil olduğu kavga, jandarmanın havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Düğündeki kavga ve davetlilerin panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emirgazi ilçesine bağlı Ekizli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Sönmez ve Senem Sönmez, 2 Temmuz'da dünyaevine girdi. Mahallede yapılan düğün sırasında, iddiaya göre, 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, gençlerin yakınlarının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, tarafların ayrılmaması sonucu havaya uyarı ateşi açarak, kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan olmazken, düğün de kaldığı yerden devam etti. Düğündeki kavga ve davetlilerin panik anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI
MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI
MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI
MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI
MAHALLE DÜĞÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI, JANDARMA UYARI ATEŞİYLE SONLANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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