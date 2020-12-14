Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları 10 milyon lira dolandıran çete yakalandı. Dolandırıcılık anları kameralara yansırken, şüphelilerden birisinin mağdurlardan aldıkları paralarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan takipte, kendilerini polis olarak tanıtan ve yaşlıları hedef alan 10 kişilik çete yakalandı. 25 Kasım tarihinde Etiler'de ikamet eden yaşlı bir vatandaşı arayan çete; "Adınız terör örgütü listesinde, banka hesaplarınızdan terör örgütüne para akışı sağlanıyor. Paranızı biz alıp kontrol edelim, daha sonra size teslim edip adınızı listeden silelim" diyerek kandırdı. Çetenin kuryeciliğini yapan İ.B.(30), mağdur vatandaşın evine giderek 500 bin TL değerinde döviz aldı.

DOLANDIRDIĞI PARALARLA ÇEKİNDİLERDolandırıcıların, paraları kolay taşımak amacı ile mağdurlara "Paranızı dolara çevirin, bu sayede işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebiliriz." dediği öğrenildi. Şüphelilerin, E.G.E.'den aldıkları para ile kendilerine lüks araç aldıkları belirlendi. Şüphelilerden İ.B.'nin 86 yaşındaki kadından aldıkları paralarla fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan çete üyesinin dolandırıcılık anları kameralara yansıdı.

İKİ İLDE YAPILAN EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda, çetenin Konya, Denizli ve İstanbul'daki vatandaşlardan 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Ele geçirilen 1 buçuk milyon TL, polis ekipleri tarafından mağdurlara iade edildi. Polis ekipleri şüphelilerin Şanlıurfa ve Antalya'da kaldığını tespit etti. İki ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler adreslerinde kıskıvrak yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 10 şüpheliden İ.Ç.(32)'nin çete lideri, H.T.(25)'in ise çete lideri yardımcısı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER