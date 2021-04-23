Son dakika haberleri... Lübnan'da mülteci kampında çıkan yangında 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Lübnan'da mülteci kampında çıkan yangında 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Lübnan'da mülteci kampında çıkan yangında 2 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampta çıkan yangın sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampta çıkan yangın sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Trablusşam'a bağlı Minye bölgesindeki Suriyeli mültecilere ait çadır kamplardan birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 50 Suriyeli ailenin yaşadığı mülteci kampında çıkan yangında Murad el-Ahmedi isimli henüz iki yaşını doldurmamış bir çocuk hayatını kaybetti, bazı kişiler de hafif yayınlandı.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye araçları yangını söndürürken, konuyla ilgili soruşturma başlatmak üzere emniyet güçleri de olay yerine geldi.

Lübnan Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada da Minye'deki Suriyeli mültecilerin kaldığı kamptaki 10 çadırda çıkan yangının söndürüldüğü, bir çocuğun da cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Birkaç ay önce bölgedeki bir çadır kamp ateşe verilmişti

Trablusşam'da 26 Aralık 2020'de bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe vermişti.

Lübnan ordusu daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, kampın ateşe verilmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan 6'sı Suriyeli çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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