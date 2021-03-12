Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta
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Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta

12.03.2021 07:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 07:57

Son dakika haberi: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sirte kentinde düzenlenen oturumda Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasının ardından döndüğü başkent Trablus'ta resmi törenle karşılandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sirte kentinde düzenlenen oturumda Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasının ardından döndüğü başkent Trablus'ta resmi törenle karşılandı.

Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta
Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta
Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta
Son dakika haberleri: Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Trablus'ta

Kaynak: Anadolu Ajansı

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