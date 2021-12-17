Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Yanan tarihi bina İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması Vatandaşların çalışmaları izlemesi Yangın söndürme çalışmaları Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi AYDIN (AA ) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaleiçi bölgesinde yer alan 2 katlı tarihi evde yangın çıktı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Yanan tarihi bina

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması

Vatandaşların çalışmaları izlemesi

Yangın söndürme çalışmaları Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

AYDIN (AA ) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaleiçi bölgesinde yer alan 2 katlı tarihi evde yangın çıktı.

Camikebir Mahallesi Yedi Eylül Sokak'ta SİT kapsamındaki boş binanın birinci katından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin zemine ve ikinci kata yayılması sonucu çatısı çöken binadaki yangın, ekiplerin çabasıyla güçlükle söndürüldü.

Bina, kullanılamaz hale geldi.

Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

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AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri

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