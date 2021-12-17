Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi
AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Yanan tarihi bina İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması Vatandaşların çalışmaları izlemesi Yangın söndürme çalışmaları Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi AYDIN (AA ) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaleiçi bölgesinde yer alan 2 katlı tarihi evde yangın çıktı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Yanan tarihi bina
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması
Vatandaşların çalışmaları izlemesi
Yangın söndürme çalışmaları Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi
AYDIN (AA ) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaleiçi bölgesinde yer alan 2 katlı tarihi evde yangın çıktı.
Camikebir Mahallesi Yedi Eylül Sokak'ta SİT kapsamındaki boş binanın birinci katından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin zemine ve ikinci kata yayılması sonucu çatısı çöken binadaki yangın, ekiplerin çabasıyla güçlükle söndürüldü.
Bina, kullanılamaz hale geldi.