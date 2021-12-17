KUŞADASI, AYDIN (AA) - Yanan tarihi bina

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması

Vatandaşların çalışmaları izlemesi

Yangın söndürme çalışmaları Kuşadası'nda çıkan yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi

AYDIN (AA ) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaleiçi bölgesinde yer alan 2 katlı tarihi evde yangın çıktı.

Camikebir Mahallesi Yedi Eylül Sokak'ta SİT kapsamındaki boş binanın birinci katından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin zemine ve ikinci kata yayılması sonucu çatısı çöken binadaki yangın, ekiplerin çabasıyla güçlükle söndürüldü.

Bina, kullanılamaz hale geldi.