Son dakika haberleri... Kurum: "Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimizi marka şehir haline getirecek adımları atacağız"
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı.
12.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4)
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Kaynak: AA