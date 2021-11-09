Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ' Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi'nde yaptığı konuşmada, "Yerli film üretim sayımız 20 kat artmıştır. Halkımız da kendi sanatçısının üretimine, emeğine sahip çıkmış; yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükselmiştir" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda saat 19.00'da düzenlenen 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Gala Gecesi'ne, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye sinema dünyasından birçok isim hazır bulundu.

"DÜNYADAKİ HER 13 KİŞİDEN BİRİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN EN AZ BİR DİZİYİ İZLİYOR"

Bakan Ersoy, "Bütün bunlarla da yetinmedik. Türk sinemasını daha ileriye taşıyabilmek, yakaladığımız bu gelişim ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirilebilmek amacıyla 2019 yılında Sinema Kanunumuzda önemli değişiklikler yaptık. Bunun da çok güzel sonuçlarını, üstelik pandemi koşullarına rağmen almaya başladık. İnşallah, dünyanın normalleşmesiyle birlikte bu sonuçlar çok farklı bir seviyeye gelecektir. Tabii muazzam bir başarı hikayesi yazan dizi sektörümüze de burada bir parantez açmak isterim. Sizlerin de özellikle dizi sektöründe Türkiye'nin geldiği noktadan haber dar olduğunuzu düşünüyorum. Türk dizi film sektörü, 152 ülkede yayınlanan yapımlarıyla dünya genelinde 600 milyondan fazla izleyiciye ulaşan bir konuma gelmiştir. Şöyle basitçe bir oranlarsak, dünyadaki her 13 kişiden biri Türkiye'de üretilen en az bir diziyi izliyor" diye konuştu.