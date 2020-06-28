Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU 1
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Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU 1

Bir son dakika haberine göre 30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,Oksijenimiz bitiyor.

28.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:26

30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,

Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin

80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı

Şahin BOZKURT-Harun UYANIKİSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin dedi.

Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söylediler. Bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını söyledi. Bazı çocuklar ise balıkları toplayarak büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR 30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz,Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı dedi. Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin diye konuştu.

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Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE BİNLERCE BALIK KIYIYA VURDU 1

Kaynak: DHA

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