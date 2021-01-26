Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı

26.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:29

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ada Alya Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda yaptığı resimlerle sergi açtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ada Alya Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kaldığı zamanlarda yaptığı resimlerle sergi açtı.

Selim-Ebru Aydın çiftinin kızı 10 yaşındaki Ada Alya Aydın, evde kaldığı dönemlerde resim yaptı.

Küçük kız, yaptığı resimler için ailesinin desteğiyle sergi açmaya karar verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma cevap veren Ada Alya, milletvekili Atabek'i bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışına davet etti.

Milletvekili Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Adnan Akbaş, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, serginin açılışına katıldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyorum"

Ada Alya Aydın, AA muhabirine, herhangi bir kursa gitmediğini, salgın döneminde günde 4 saat resim çizdiğini söyledi.

Resim sergisi açarak bir hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Aydın, "Diğer hayallerim; Anıtkabir'i ziyaret etmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istiyorum. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim." dedi.

Milletvekili Atabek de resimlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Muazzam bir sergi hazırlamışsın. Eserlerin çok güzel, ileride bu alanda çok başarılı bir isim olabilirsin. Dikkatimi çeken bir diğer unsur senin bu tabloları tam da salgın döneminde evde geçirdiğin süreçte yapmış olman, azminden ötürü maşallah diyorum. İnşallah özlem duyduğun okuluna en kısa zamanda kavuşursun. Her zaman yanında olan aileni ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Aydın'ın 20 çalışmasının yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı
Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı
Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı
Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçük kız salgın sürecinde yaptığı resimlerden sergi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:29:41. #1.14#
title